FIA faz prévia de reunião em Londres O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Max Mosley, enfrenta nesta sexta-feira pela primeira vez, desde que sua proposta para tornar a Fórmula 1 mais competitiva foi definida como ?insana?, os representantes das equipes. Na sede da entidade em Londres, atendendo a convocação do dirigente, a reunião visa uma discussão prévia do que será votado segunda-feira, na mesma cidade. Como os temas em debate são radicalmente distintos de tudo o que orientou os regulamentos técnico e esportivo da competição, a encontro deverá gerar muita polêmica. Dificilmente se chegará a um consenso, ao menos no início dos debates. Dentre as alterações desejadas por Max Mosley e Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, está o uso do lastro. A cada ponto conquistado o piloto levaria no carro um disco de metal de um quilo. Dentre os próprios adversários da Ferrari, como a Williams e a McLaren, há resistência para a adoção da medida. Já o presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, ameaçou abandonar a categoria se ?os princípios de disputa tecnológica e esportiva? que sempre estiveram presente na Fórmula 1 forem ignorados. Há 20 anos, desde a criação do Pacto da Concórdia, não há um conflito tão exposto entre a maioria dos times e a FIA. Ecclestone estará prestando atenção no que os dirigentes das equipes desejam para a Fórmula 1 e no que se estuda para permitir a sobrevivência da Cart, organizadora da Fórmula Indy, nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira o diretor da Cart, o inglês Cris Pook, confirmou que Ecclestone deverá mesmo gerenciar o evento: ?Podemos formar pilotos para a Fórmula 1 ou receber profissionais mais experientes do Mundial?, disse Pook.