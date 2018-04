FIA faz propostas por fax para equipes O delegado de segurança da FIA, o inglês Charlie Whiting, enviou nesta segunda-feira fax para os representantes das dez equipes com as propostas da entidade para mudar o regulamento técnico e esportivo da Fórmula 1. As escuderias tinham prazo até esta segunda-feira para apresentar seus projetos de alteração. Ainda nesta segunda-feira, porém, seus diretores reuniram-se para voltar a discutir a questão. Max Mosley, presidente da FIA, recorreu ao artigo 7.5 do regulamento esportivo da competição e impôs ampla revisão das regras do jogo. Esse artigo lhe dá a prerrogativa de mudar o regulamento sem a aprovação de ninguém se a questão for segurança. E é o que Mosley está alegando para pôr em prática seu pacote que restringe a aerodinâmica, a potência dos motores e ainda limita drasticamente o número de pneus disponíveis por fim de semana de GP. "De um ano para o outro a Fórmula 1 se tornou 3 segundos mais veloz. É um risco", diz Mosley. É esperada uma posição pública do presidente da FIA para esta terça-feira, embora a FIA já tenha anunciado uma entrevista coletiva para sexta-feira, em Monza. Não é conhecida ainda, também, a posição final das equipes que podem, nesta segunda-feira no início da noite, ter enviado à FIA uma proposta de alteração do regulamento. O que é certo é que a Fórmula 1 irá ser bem diferente em 2005. Possivelmente mais segura, como quer Mosley, um pouquinho mais lenta, e, se o plano do presidente da FIA der certo, com menor vantagem técnica da Ferrari.