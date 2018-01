FIA garante GP do Japão O Grande Prêmio de Fórmula 1 do Japão vai ser disputado domingo como estava previsto, segundo confirmação feita pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Em um comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira em Paris, a entidade qualificou de ?absolutamente falsas? as informações segundo as quais a corrida poderia ser suspensa em razão dos ataques realizados por forças norte-americanas contra o Afeganistão. A corrida de domingo vai definir o vice-campeão da temporada e a briga está entre o escocês David Coulthard e o brasileiro Rubens Barrichello. Para o alemão Michael Schumacher, campeão por antecipação, te uma motivação especial no GP do Japão. Poderá superar a marca de 800 pontos na carreira.