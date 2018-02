FIA inspecionará fundos planos dos carros O diretor técnico da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Charlie Whiting, enviou uma carta a todas as escuderias da Fórmula 1 informando que fará inspeções nos fundos planos dos carros a partir do Grande Prêmio da Malásia. A carta é uma resposta ao requerimento feito pelo engenheiro da McLaren, Paddy Lowe, após a disputa do GP da Austrália, primeira prova da temporada. Ele pediu um esclarecimento do regulamento e se estava autorizado a usar uma mola, como Ferrari e BMW Sauber. O regulamento técnico da Fórmula 1 assinala que nenhum lugar do chassi, como o fundo plano, pode ter uma flexibilidade de mais de cinco milímetros em sentido vertical. As molas nos carros de Ferrari e BMW Sauber estavam na parte inferior, entre o chassi e o fundo plano, e foram aprovados pela inspeção da FIA na garagem. Elas faziam com que o fundo levantasse com o carro em andamento, melhorando a aerodinâmica e a velocidade. Na carta enviada por Charlie Whiting às escuderias, ele adverte que qualquer elemento permitindo a flexibilidade do fundo plano está estritamente proibido, e completou que, a partir da Malásia, sua flexibilidade será medida com todos os elementos.