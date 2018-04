FIA investiga acidente com Nelsinho Piquet em 2008

Nelsinho teria recebido ordens da equipe francesa para bater o carro, o que exigiria a entrada do safety car na pista. Dessa forma, poderia ajudar Alonso, que acabara de abastecer o carro, antes dos demais pilotos.

O brasileiro acabou colidindo com o muro de proteção na 13.ª volta e Alonso venceu a corrida, surpreendendo a todos por apresentar uma estratégia ousada. Apesar da batida suspeita, Nelsinho negou na época a suposta farsa.

O acidente alterou o rumo daquela corrida, que era liderada com folga pelo brasileiro Felipe Massa. Com a entrada do safety car, o piloto da Ferrari foi para os boxes onde teve problemas com a mangueira do combustível. O incidente no pit stop acabou com as chances de vitória do brasileiro.