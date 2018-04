FIA julga recurso da McLaren na semana que vem

A Federação Internacional da Automobilismo (FIA) tomará uma decisão na semana que vem sobre o recurso da McLaren referente à temperatura do combustível dos carros da BMW, Williams e Renault no Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos. A decisão é aguardada porque, se os carros forem desclassificados - o que é pouco provável de acontecer - o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, pode ser declarado campeão do mundo em lugar do finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari. Outro caso que ganha as manchetes é o da suposto espionagem da Renault à McLaren, em 6 de dezembro. A escuderia francesa não tem pilotos para a próxima temporada e fez uma oferta ao espanhol Fernando Alonso, bicampeão do mundo pela escuderia francesa, para voltar à equipe.