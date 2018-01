FIA levanta questão: tecnologia ou esporte? A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou na semana passada, que a partir de 2008 o controle de tração será proibido. A medida levanta ainda mais uma questão que já incomoda bastante as montadoras com equipes na Fórmula 1, Ferrari, Mercedes, BMW, Renault, Toyota, Honda e Spyker: seus carros de série têm recursos mais avançados que os produzidos por elas próprias na Fórmula 1, como o controle de tração. Desde que a Fórmula 1 existe, em 1950, sua principal bandeira foi: ?Nós desenvolvemos a tecnologia que um dia chegará aos veículos de rua, para aumentar sua segurança e performance.? Ocorre que, hoje, a necessidade de preservar o aspecto esportivo da competição está fazendo com que a FIA proíba recursos como os freios ABS, o diferencial autoblocante de controle eletrônico, as suspensões inteligentes, o câmbio automático de gerações mais recentes e agora o controle de tração, dentre outros. Esses equipamentos interferem na ação do piloto, reduzindo sua responsabilidade na condução, exatamente o que a entidade que dirige o automobilismo não deseja. ?É um problema, não há dúvida. A indústria automobilística procura a Fórmula 1 também como laboratório. E usa o conhecimento adquirido para tornar seus carros de série mais eficientes?, explica Flavio Briatore, diretor da Renault. ?Com o sistema proposto pela FIA, faremos o caminho inverso. A tecnologia dos veículos de elevada produção um dia atingirá a Fórmula 1. Sim, porque ela está presente nesses carros, representam um avanço, e não está nos de Fórmula 1?, complementa. O italiano, no entanto, não mostra-se contrário à idéia do presidente da FIA, Max Mosley. ?Temos de fazer uma opção. A Fórmula 1 é uma corrida tecnológica ou uma disputa para selecionar o melhor piloto e a melhor equipe?? Segundo o dirigente da escuderia bicampeã do mundo, as coisas mudaram e a Fórmula 1 também deve rever seus conceitos. ?Sim, é contra a orientação básica da Fórmula 1 proibir os recursos mais avançados, mas a realidade hoje é outra da desses anos todos. Não é pecado proibi-los porque se está valorizando o homem, que é a proposta original da competição também.? Não é fácil para montadoras de modelos de elevada performance, como BMW e Mercedes, oferecer carros nas suas concessionárias com todos os recursos proibidos na Fórmula 1. Mario Theissen, diretor da BMW, comenta: ?Na realidade, o que temos de mostrar é que mesmo sem esses equipamentos, o carro de Fórmula 1 representa uma máquina muitíssimo avançada?, diz. ?Pode não ter o controle de tração que os nossos carros possuem, mas basta observar seus dados de performance para compreender do que são capazes.? Obviamente, seria muito mais interessante do ponto de vista de marketing e de laboratório para as montadoras se tudo fosse liberado pela FIA, defende Norbert Haug, diretor da Mercedes. Mas, nesse caso, a importância dos técnicos responsáveis pelos projetos e produção desses recursos mascaria a dos pilotos. ?Menos do que se pensa, mas interferiria, sim, no resultado final.? O ex-piloto Michael Schumacher sempre mostrou-se favorável a que todos os avanços fossem incorporados aos carros de Fórmula 1. ?Se por um lado tiram algumas das nossas responsabilidades, por outro elevam tanto o nível de performance que acabam por funcionar como importante processo seletivo dentre os pilotos.? Dentre os que estão ainda na ativa, a aprovação ao fim do controle de tração foi quase unânime. Dizem que tornará sua tarefa mais prazerosa, por privilegiar profissionais mais sensíveis na compreensão das reações do carro e saber agir de acordo com as necessidades.