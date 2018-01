FIA libera Sepang para etapa da F-1 A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) deu nesta terça-feira o aval ao circuito de Sepang para a realização do Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1, segunda prova de 2005, que acontece no dia 20 de março. O porta-voz do circuito, R. Ahmad Irwan, disse que a entidade confirmou a etapa malaia da categoria após a inspeção do delegado Charlie Whiting. Muros protetores entre as curvas 10 e 11 serão colocadas a pedido de Whiting. Vale lembrar que a temporada 2005 começa no dia 6 de março, com o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne. A novidade este ano é a corrida na Turquia, que fará parte do circuito pela primeira vez em 55 anos.