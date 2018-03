FIA mantém controle de tração em 2004 Depois de seis horas de reunião, terça-feira, em Londres, os representantes das equipes e da FIA chegaram a um acordo sobre o regulamento da Fórmula 1. Nesta sexta-feira, a entidade distribuiu comunicado, em Barcelona, para anunciar o que ficou estabelecido no encontro. O controle de tração, por exemplo, que em princípio seria proibido a partir de 2004, continuará na Fórmula 1. ?Houve unanimidade entre as equipes, solicitando sua permanência. E como as razões alegadas foram segurança e custos, a FIA aceitou", revela Max Mosley, presidente da FIA, no texto. Outro recurso que no pacotão de Mosley, divulgado em janeiro, não mais seria permitido a partir do ano que vem, a telemetria carro-box, também acabou aceita por conta do pedido dos dez times da competição. ?Eles provaram que a telemetria reduz os custos." Mas estão proibidos a partir da próxima temporada o controle automático de largada e o câmbio automático. Outra importante confirmação: cada piloto poderá usar apenas um motor durante todo o fim de semana. Se for necessária sua troca, o piloto perderá dez posições no grid. Fica como está também a regra que estabelece a proibição de reabastecimento de combustível entre o treino de classificação, sábado, e a corrida, domingo. A FIA aceitará mudanças no sistema de parque fechado, para onde vão os carros depois do treino classificatório de sábado, se os representantes das equipes tiverem outra idéia como controlar que o carro usado na classificação será o que o piloto terá na corrida. Os aerofólios traseiros, cujo conjunto pode ter hoje três perfis de asa, entre corpo principal e flaps, terá apenas dois em 2004. Os carros deverão desenvolver menos pressão aerodinâmica. Mais: Michelin e Bridgestone serão convidadas a produzir, a partir de 2004, pneus também para chuva mais intensa, a fim de evitar os problemas de Interlagos. O Technical Working Group (TWG), grupo de técnicos com representantes de todas as escuderias, FIA, fabricante de motores e outros segmentos, estudará formas de se modificar a carenagem sobre o motor e o próprio aerofólio traseiro, para implantação ainda em 2004, a fim de que gerando menos pressão aerodinâmica a velocidade em curva se reduza, permitindo maior segurança. O TWG ainda trabalhará em como padronizar o sistema de freios a partir do próximo Mundial. Todas essas medidas conduzem, de fato, a uma redução dos custos, mas nada que facilite, por exemplo, a entrada de duas equipes nas duas vagas existentes na Fórmula 1. Quanto à segurança, é mesmo provável que contribuam para seu aumento.