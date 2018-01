FIA muda aerodinâmica na Fórmula 1 A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu nesta sexta-feira mudar as características aerodinâmicas dos carros de Fórmula 1 para facilitar as ultrapassagens sem recorrer à velocidade. O Conselho Mundial do Esporte do Automóvel, reunido em Mônaco, decidiu tomar também uma série de medidas destinadas a obter "uma redução drástica" do custo da competição. Os detalhes destas duas mudanças previstas para o próximo Mundial de Fórmula 1 serão definidos na semana que começa no dia 19. As mudanças vão atingir a unidade de controle eletrônico, os motores, as caixas de câmbio, o abastecimento de pneus por uma única marca e outras medidas, segundo informou a FIA. Além disso, a entidade vai analisar a possibilidade de proibir que as equipes modifiquem as condições aerodinâmicas dos carros ao longo de toda a temporada.