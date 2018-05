FIA muda calendário, e Brasil não encerrará F-1 em 2010

28/3 - GP da Austrália (Albert Park)

4/4 - GP da Malásia (Sepang)

18/4 - GP da China (Xangai)

9/5 - GP da Espanha (Barcelona)

16/5 - GP de Mônaco (Montecarlo)

30/5 - GP da Turquia (Istambul)

13/6 - GP do Canadá (Montreal)

27/6 - GP da Europa (Valência)

11/7 - GP da Grã-Bretanha (Silverstone)

25/7 - GP da Alemanha (Hockenheim)

1/8 - GP da Hungria (Hungaroring)

29/8 - GP da Bélgica (Spa-Francorchamps)

12/9 - GP da Itália (Monza)

26/9 - GP de Cingapura (Cingapura)

10/10 - GP do Japão (Suzuka)

24/10 - GP da Coreia do Sul (Seul)

7/11 - GP do Brasil (Interlagos)

14/11 - GP de Abu Dabi (Yas Marina)PARIS - A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta sexta-feira uma nova versão do calendário da Fórmula 1 para 2010. O GP do Brasil, antes marcado para encerrar o Mundial, agora é apontado como penúltima etapa, antes do GP de Abu Dabi.

A mudança atende a interesses da etapa dos Emirados Árabes, que estreou neste ano no Mundial como última corrida da temporada e solicitou que tal condição fosse mantida. Assim, houve uma troca de datas com a etapa brasileira.

Com a nova versão, o GP do Brasil foi deslocado para o dia 7 de novembro, duas semanas após a prova da Coreia do Sul, e apenas sete dias antes da corrida de Abu Dabi, que fechará a temporada no dia 14.

Desde 2005, mesmo tendo variado entre antepenúltima, penúltima e última etapa do Mundial, Interlagos sempre definiu os campeões mundiais - Fernando Alonso comemorou em 2005 e 2006, Kimi Raikkonen em 2007, Lewis Hamilton em 2008 e Jenson Button neste ano.