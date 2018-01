FIA muda novamente as regras da Fórmula 1 A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu alterar mais uma vez o sistema de treinos da Fórmula 1. Em reunião do Conselho Mundial da entidade, realizada nesta quarta-feira, em Paris, foram estabelecidas as novas regras de classificação das provas para a temporada de 2004. Agora, a definição do grid de largada será apenas aos sábados, em duas sessões. Nas sextas, as equipes terão dois treinos livres de uma hora cada - com exceção das quatro primeiras colocadas deste ano (Ferrari, Williams, McLaren e Renault), as demais poderão usar um terceiro carro nesse dia. Nos sábados também haverá dois treinos livres. Depois, começam as sessões que definirão o grid. Na primeira, os pilotos terão apenas uma volta lançada e vão para a pista na ordem em que terminaram a última prova - na estréia, seguirão a classificação do GP do Japão de 2003. A segunda sessão começa apenas dois minutos depois de terminada a primeira. Novamente com só uma volta lançada, os pilotos vão para a pista na ordem inversa à do treino anterior. Entre uma e outra, as equipes podem colocar combustível. Mas, após definir o grid de largada, não será permitido mexer mais nos carros. Outras mudanças - Os pilotos continuarão tendo à disposição 10 jogos de pneus para pista seca. Mas terão de escolher três para usar apenas na sexta-feira. Permanecem os sete jogos de pneus para chuva. O uso de motores será limitado a um por carro durante todo o fim de semana. A velocidade no pit lane sobe dos atuais 60 km/h (treinos) e 80 km/h (warm up e corrida) para 100 km/h em qualquer situação.