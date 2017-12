FIA muda numeração dos carros da F1 A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) voltou atrás, nesta sexta-feira, e os números dos carros de Fórmula 1 na próxima temporada atenderão, novamente, à classificação das equipes no campeonato que terminou dia 14 de outubro no Japão. Anteriormente, a entidade havia anunciado que os números seriam os mesmos usados no Mundial deste ano, mas foi pressionada e mudou o critério. Assim, por ter sido campeão do mundo, Michael Schumacher correrá com o número 1, enquanto seu companheiro de Ferrari, Rubens Barrichello, com o 2. Felipe Massa, que irá estrear pela Sauber, terá o número 8, porque a escuderia suíça terminou em quarto entre os construtores. Enrique Bernoldi, na Arrows, usará o 21. Os números nos carros de Fórmula 1 são utilizados como instrumento de marketing pelos patrocinadores das equipes. Quanto menor eles forem, maior o sinal de eficiência do time, Sem que ninguém entendesse o porque, a FIA resolveu mudar por conta própria o critério. Não funcionou. Confira a numeração dos pilotos para o Mundial de 2002 de F1, que começa dia 3 de março, na Austrália: 1) Michael Schumacher (Alemanha) - Ferrari 2) Rubens Barrichello (Brasil) - Ferrari 3) David Coulthard (Escócia) - McLaren 4) Kimi Raikkonen (Finlândia) - McLaren 5) Ralf Schumacher (Alemanha) - Williams 6) Juan Pablo Montoya (Colômbia) - Williams 7) Nick Heidfeld (Alemanha) - Sauber 8) Felipe Massa (Brasil) - Sauber 9) Giancarlo Fisichella (Itália) - Jordan 10) Takuma Sato (Japão) - Jordan 11) Jacques Villeneuve (Canadá) - BAR 12) Olivier Panis (França) - BAR 14) Jarno Trulli (Itália) - Renault 15) Jenson Button (Inglaterra) - Renault 16) Eddie Irvine (Irlanda) - Jaguar 17) Pedro de la Rosa (Espanha) - Jaguar 18) Piloto a definir - Prost 19) Piloto a definir - Prost 20) Piloto a definir - Arrows 21) Piloto a definir - Arrows 22) Piloto a definir - Minardi 23) Piloto a definir - Minardi 24) Mika Salo (Finlândia) - Toyota 25) Allan McNish (Grã-Bretanha) - Toyota