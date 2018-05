FIA muda regulamento e cria dia extra de testes na Fórmula 1

A Fórmula 1 terá uma mudança importante no regulamento de testes a partir de 2010. Na próxima temporada, pilotos que estrearem durante o campeonato terão direito a um dia de treinamentos, para melhor adaptação ao carro da categoria.

De acordo com as regras que vigoraram em 2009, as escuderias não poderiam fazer testes durante a temporada - a exceção eram os trabalhos de aerodinâmica, permitidos apenas em linha reta.

Em 2010, caso uma equipe opte por trocar um de seus pilotos, o substituto terá direito a um dia de atividades, desde que obedeça a dois requisitos: a pista deve estar fora do calendário da categoria, e o piloto não pode ter disputado GPs nos dois anos anteriores.

Caso a nova regra fosse adotada em 2009, o espanhol Jaime Alguersuari - mais jovem piloto da correr na Fórmula 1 - teria direito a guiar o carro da Toro Rosso antes de estrear pela equipe.

O novo regulamento também permitiria que Michael Schumacher testasse com um modelo atual quando se preparava para substituir Felipe Massa na Ferrari, antes de ser vetado por seu médico. O italiano Luca Badoer, que de fato ocupou o lugar do brasileiro na equipe italiana, também seria beneficiado e poderia adaptar-se melhor ao carro.