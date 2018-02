FIA obriga pilotos a usarem o ?Hans? A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) informou nesta terça-feira que todos os pilotos da Fórmula 1, ?sem exceção? estão obrigados a usar o ?Hans? - o polêmico equipamento de segurança, que pretende dar maior proteção à cabeça e ao pescoço do piloto. A entidade enviou comunicado a todas as escuderias dizendo que não vai tolerar exceções como a de Rubens Barrichello no GP da Malásia. Na prova de domingo passado, o brasileiro conseguiu correr sem o ?hans? alegando problemas médicos. "Se algum piloto não puder usar o dispositivo por motivos médicos, deverá ser substituído?, afirma a entidade no comunicado. Rubinho reclama do ?hans? ( da sigla em inglês ?Head and neck support system") desde a prova de abertura, na Austrália. Diz que o aparelho é muito desconfortável e provoca dores em determinadas partes do corpo. O brasileiro conta ainda que errou Melbourne (abandonou a prova na quinta volta) justamente por causa disso. A campanha contra o equipamento prosseguiu na prova seguinte, na Malásia; desta vez com o inglês Justin Wilson (Minardi). Ele teve de ser internado com paralisia num dos braços, segundo os médicos, por problemas decorrentes do uso do aparelho. O sistema consiste em um material de carbono colocado sobre os ombros do piloto e que tem ligações elásticas presas ao capacete e ao carro. Tem como objetivo reduzir o movimento de cabeça do piloto e, assim, evitar eventuais lesões na região em caso de acidente. A FIA argumenta que ?está demonstrado de forma contundente? que o sistema restringe consideravelmente o risco de lesões nos pilotos em caso de grave acidente e que recuar agora, seria uma atitude ?irresponsável?.