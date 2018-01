FIA pede cautela para corridas noturnas na F-1 O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Max Mosley, afirmou nesta segunda-feira que a entidade vai avaliar cuidadosamente as questões de segurança antes de promover uma corrida de Fórmula 1 no período noturno. "Não marcaríamos uma prova nessas condições sem uma séria investigação", afirmou o dirigente. Desde o início da temporada o chefe comercial da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, vem falando da possibilidade de uma corrida à noite, provavelmente no Oriente, por causa do fuso horário. Cingapura, que deve entrar no calendário a partir de 2009, seria o local escolhido. "Há muitos fatores que devem ser analisados com seriedade por nossos especialistas em segurança", afirmou o dirigente, que participou nesta segunda-feira, em Londres, do lançamento de uma campanha da ONU sobre segurança no trânsito, acompanhado do heptacampeão mundial Michael Schumacher. O atual bicampeão, Fernando Alonso, já se pronunciou contra a realização de provas no período noturno. "Estamos mexendo nos circuitos para aumentar a segurança e agora querem fazer corridas à noite?", questionou o espanhol, durante o fim da semana do GP da Malásia.