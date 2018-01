FIA pode revogar algumas medidas Algumas medidas anunciadas quarta-feira pelo presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o inglês Max Mosley, para entrar em vigor no campeonato deste ano, podem ser revogadas. O Working Group se reúne nesta sexta-feira em Londres e deve solicitar a Max Mosley um prazo maior para colocar em prática certas alterações. O Working Group é formado por representantes dos pilotos, das equipes, da própria FIA, dos promotores de GP, dos patrocinadores dentre outros segmentos envolvidos com a Fórmula 1. "Não há como iniciar a temporada sem o controle de tração, o sistema automático de largada e o câmbio automático", disse nesta quinta-feira Jean Todt, diretor-esportivo da Ferrari, na Itália. O dirigente alega ser necessário um período maior para as escuderias se adaptarem ao que pretende a FIA. "Se o objetivo das medidas é economia, acabar com esses recursos agora implica gastar ainda mais dinheiro." O próprio Mosley antecipou, quarta-feira, que poderia rever algumas mundanças. São fortes os indícios de que a FIA terá de voltar atrás, talvez até no que diz Todt, embora de modo geral o pacote de novas regras técnicas e esportivas tenha sido bem aceito. "Passado o choque, tudo voltou ao normal", comentou nesta quinta-feira o inglês. Como era esperado também, as equipes já começaram a cobrar mais detalhes. O treino de aquecimento (warm-up), por exemplo, realizado domingo pela manhã, foi extinto pela FIA, mas já se fala que poderá ser programado para antes da sessão de classificação, no sábado. Depois da tomada de tempo os carros vão para o parque fechado e saem apenas para a formação do grid da corrida. Michael Schumacher não se mostrou preocupado com o pacote. ?Será apenas um desafio diferente para mim, mas penso ser um pouco repentino demais aplicar certas regras." O alemão não escondeu, porém, que prefere pilotar carros com os recursos eletrônicos proibidos. "Gosto de dirigir o mais rápido possível e eles ajudam." Ele não viu nenhuma ação anti-Ferrari da FIA. ?Um grande time será sempre um grande time." A Ferrari anunciou, nesta quinta-feira, que lançará seu novo carro dia 7, mas deverá estrear apenas no GP de San Marino, 20 de abril.