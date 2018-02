FIA proíbe controle de tração a partir de 2008 O controle de tração será banido da Fórmula 1 a partir do ano que vem, confirmou nesta sexta-feira a Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O sistema, presente na maioria dos carros de passeio para reduzir as derrapagens e facilitar a direção no molhado, foi proibido pela primeira vez no fim de 1993, com a intenção de impedir que a tecnologia diminuísse a importância da qualidade do piloto. Porém, o controle de tração foi reinstalado em 2001 devido à dificuldade de policiar as equipes, em meio a uma série de denúncias de uso ilegal. O problema de fiscalização deve ser resolvido a partir da instalação, no ano que vem, de unidades eletrônicas de controle, os "cérebros". "Nenhum carro poderá estar equipado com um sistema ou equipamento que seja capaz de impedir que as rodas derrapem ou uma compensação para excesso de aceleração do piloto", informa o regulamento técnico revisado de 2008 publicado pela FIA.