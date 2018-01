FIA promete jogar duro com equipes O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Max Mosley, adiantou que irá jogar duro com os representantes das equipes de Fórmula 1 na reunião de quarta-feira, em Londres. O dirigente inglês revelou estar decepcionado com a falta de proposta das escuderias para conter os custos de disputar o campeonato da categoria. Jordan e Minardi sugerem não ter dinheiro para todo a temporada e até as grandes equipes se ressentem dos problemas da economia global. Max Mosley quer redução drástica nos testes particulares e o fim de vários recursos eletrônicos, aprovados pela própria FIA há não muito tempo.