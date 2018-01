FIA promete punição aos infratores A quatro semanas do início do campeonato de Fórmula 1, Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), ameaça com multas altíssimas as equipes que violarem os novos regulamentos. As mudanças tentam reduzir o desenvolvimento tecnológico, para que equipes com mais dinheiro não tenham carros inacessíveis às equipes pequenas. Max Mosley ainda fará mais: disse que a FIA dará uma recompensa de US$ 1 milhão a quem delate uma escuderia que esteja usando tecnologia proibida. ?Vamos multar a infratora em US$ 1 milhão e repassá-lo ao denunciante?, anunciou. O presidente da FIA conta com a ajuda dos mecânicos. ?Se uma equipe usa o controle de tração, pelo menos seis pessoas sabem disso. Pedimos que nos informem, de maneira totalmente anônima. Investigaremos e, se for confirmado, pagaremos.? Max Mosley falou ainda que o futuro da Fórmula 1 passa por uma redução drástica de custos, para que as escuderias mantenham sua independência.