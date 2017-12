FIA propõe rodízio de pilotos na F-1 Do conservadorismo extremo à total liberdade, assim pode ser definida a reação dos dirigentes da Fórmula 1, Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), e Bernie Ecclestone, promotor do evento, diante da queda de audiência do Mundial. A última de Mosley é de arrepiar: os pilotos trocariam de equipe a cada etapa do campeonato. Não há engano não. Michael Schumacher poderia disputar o próximo GP do Brasil, dia 6 de abril de 2003, com o carro da Minardi. E o grande malaio Alex Yoong, se permanecer na F-1, correria com o sucessor da fantástica Ferrari F2002. "Aí nós realmente veríamos quem é o melhor piloto e a melhor equipe", defende Mosley. Segunda-feira a dupla Mosley-Ecclestone lançou a idéia do lastro na F-1. Se a diferença do primeiro para o segundo colocado na classificação ultrapassar 20 pontos, o líder passa a correr com um quilo a mais no carro a cada ponto que conquistar. Até a direção da Williams e a da McLaren, maiores interessadas em ver a Ferrari menos forte, já rejeitaram a proposta. Agora Mosley radicalizou ainda mais, ao colocar para votação na reunião da Comissão de Fórmula 1, dia 28, o projeto de rodízio de pilotos. "Toda mudança de interesse do público deve ser discutida", comenta o inglês. A FIA e Ecclestone estão bastante preocupados com a sensível redução no número de telespectadores nas provas do Mundial. É a partir desse universo que são definidos os valores dos direitos de transmissão do evento, comercializados por Ecclestone, maior fonte de renda da F-1. "Algumas dessas propostas são puramente especulativas, mas o que não podemos fazer é sentar e não apreciá-las", explica Mosley. Já Ecclestone disse estar pensando nas pessoas que gastam muito dinheiro para assistir às corridas e saber quem irá vencer antes da largada. Sobre a sua proposta de lastro progressivo, comentou: "Espero chegar à última etapa do campeonato de 2003 com cinco equipes no mesmo peso e então todos irão dizer que o lastro foi uma grande idéia." F-3000 Européia - A categoria vai mudar muito em 2003. A potência sobe de 480 para 520 cavalos e o câmbio passa para o volante, como na F-1, aproximando-a mais da F-1 que a F-3000 Intercontinental.