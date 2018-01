FIA quer proibir reabastecimento Na próxima terça-feira, em Londres, todas as pendências ainda existentes nos novos regulamento esportivo e técnico da Fórmula 1 serão resolvidas pela Comissão de F1, formada por representantes dos pilotos, equipes, promotores, Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Formula One Management (FOM), dentre outros segmentos. E uma das questões mais importantes a ser votada é a resolução baixada quinta-feira pelo presidente da FIA, o inglês Max Mosley. O dirigente proibiu o reabastecimento de combustível depois da sessão de classificação, realizada aos sábados. Se for confirmada, haverá uma revolução na estratégia de competição. Há várias dúvidas dentro da própria Fórmula 1 a respeito das novas regras, especialmente as esportivas. A maioria relativa ao novo sistema de classificação, em que os pilotos terão apenas uma volta lançada na sexta-feira e outra no sábado. Mosley extinguiu o treino de aquecimento (warm-up), realizado aos domingos pela manhã, e impôs que as proibições de se mexer no carro depois da sessão de definição do grid se estendam a seu reabastecimento. "As equipes terão um dilema, serem rápidas na classificação, porque optaram por pouca gasolina no tanque e um pit stop ainda nas primeiras voltas da corrida, ou sacrificar uma boa posição no grid, em razão de seus carros terem mais combustível, mas ganharem maior autonomia na corrida." Isso quer dizer que a estratégia de competição terá de ser definida antes da sessão de classificação, no sábado. Os grids e as corridas seriam, ao menos no início, totalmente imprevisíveis. Deverá haver resistência da Comissão de Fórmula 1, mas se passar redimensionará a disputa.