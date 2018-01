FIA quer tirar o 3º lugar de Button A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) resolveu recorrer nesta segunda-feira contra a decisão dos comissários do GP de San Marino, que mantiveram o terceiro lugar do inglês Jenson Button na corrida de domingo, em Ímola. O problema estaria no peso do carro da BAR. Ainda no domingo, os comissários do GP de San Marino desconfiaram que Button estava com o carro abaixo dos 600 quilos mínimos exigidos durante a prova. E que no último pit stop ele teria colocado um pouco mais de gasolina para atingir o peso mínimo durante a verificação técnica, que acontece depois da bandeirada final. Mas os comissários aceitaram as explicações da direção da BAR, que procurou provar inocência, e não desclassificaram Button. Agora, o apelo da FIA será julgado no dia 4 de maio, em Paris.