FIA realiza testes noturnos em Indianápolis

De olho na realização de uma corrida noturna para a próxima temporada, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) surpreendeu na última quinta-feira ao realizar uma sessão de testes com luz artificial em Indianápolis, local que sediará o GP dos Estados Unidos, no próximo domingo. Segundo a revista inglesa Autosport, os testes serviram para averiguar o nível de visibilidade dos pilotos, já que muitos deles alegaram que uma corrida nessas condições aumentava a possibilidade de acidentes. Para isso, foram contactado os responsáveis pelas corridas noturnas da Nascar, IRL e Champ Car. No entanto, o escolhido para entrar na pista não foi um carro de Fórmula 1, mas sim o safety car, veículo utilizado quando há bandeira amarela nos circuitos. Com Bernd Maylander no volante, o carro circulou pelo asfalto por cerca de 30 minutos. Para uma análise mais precisa, uma equipe de televisão filmou os testes. A previsão é de que Cingapura realize na próxima temporada a primeira corrida noturna na história da categoria. Com isso, os chefes da Fórmula 1 esperam que o horário favoreça a transmissão da televisão para o continente europeu, já que grande parte dos anunciantes se encontram ali. Por enquanto, a corrida em Indianápolis continuará a acontecer durante o dia - 14 horas no horário de Brasília.