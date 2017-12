FIA reconhece Rally dos Sertões em seu calendário oficial

No ano em que completa sua 15.ª edição, o Rally Internacional dos Sertões recebeu um presente da Federação Internacional de Automobilismo. A FIA incluiu o maior rali das Américas em seu calendário oficial, o que abre portas para receber mais pilotos estrangeiros na competição. "Isso significa que o Sertões deixa de ser um campeonato nacional para carros para ser aberto a pilotos estrangeiros. Os competidores filiados à FIA são autorizados a participar somente de eventos do calendário da entidade. Se quiserem participar de provas não reconhecidas, precisam pedir autorização para a federação local", explicou Paulo Enéas Scaglione, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Na opinião do dirigente, a inclusão no calendário da FIA é um passo importante para que o Rally dos Sertões possa se tornar uma das etapas do Campeonato Mundial de Rally Cross Country - o que já acontece com as motos e os quadriciclos. "O reconhecimento atesta que o Sertões respeita padrões internacionais de segurança e de organização. Atualmente, o evento não deixa a desejar a nenhum outro no mundo e já preenche a maioria dos requisitos para virar etapa do Mundial", continuou Scaglione. Além do Sertões, apenas o Rally Por Las Pampas, na Argentina, que é etapa do Mundial da modalidade, faz parte do calendário da FIA na América do Sul. Neste ano, o Rally dos Sertões será realizado de 6 a 18 de agosto, num percurso de cinco mil quilômetros de Goiânia até Salvador.