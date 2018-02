FIA reserva 19 datas para 2005 Ainda na reunião do Conselho Mundial da FIA em Paris, pela primeira vez foi decidido reservar 19 datas para GPs de F-1 no ano que vem. Este ano são 18 corridas. Mas a ?fila de espera? de países interessados é grande. Tem Rússia e Índia, por exemplo, depois da entrada de Bahrein (que teve seu primeiro GP em abril) e China, que terá seu primeiro em Xangai, em setembro, e da chegada da Turquia para o ano que vem. A pressão é grande para mais provas pelo Oriente Médio, Europa do Leste e Ásia, cada vez com mais investimentos de governos ? e toda aprovação de Bernie Ecclestone, o promotor da F-1 e em última instância seu comandante comercial ? antes de qualquer decisão, é preciso a aprovação desse acordo comercial para o país ter um GP. Os Estados Unidos talvez ainda tenham um segundo.