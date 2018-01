FIA salva o pacote técnico da F-1 Primeiro foram as montadoras, que recuaram, divulgando que não haviam pensado em boicotar o Mundial. E o presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, até elogiou, segunda-feira, as mudanças na Fórmula 1 anunciadas dia 15 pelo presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Max Mosley. Hoje foi a vez da entidade contemporizar. Resultado: a maior parte do pacotão vai entrar em vigor apenas na 11.ª etapa do campeonato, o GP da Grã-Bretanha, dia 20 de julho. Com exceção do telemetria box-pista, aquela em que a equipe podia, dos boxes, alterar algum sistema de seu carro durante a corrida, proibida agora desde a abertura da temporada, dia 9 de março na Austrália. o restante das medidas que deveriam revolucionar a Fórmula 1 ficou para depois. Até a etapa de Silverstone, na Inglaterra, os times poderão manter em seus carros o controle de tração, o sistema de largada e o câmbio automáticos. Mosley queria bani-los já, mas hoje na reunião do Technical Working Group (TWG), em Londres, com a presença de representantes das dez escuderias e de Charlie Whiting, o delegado técnico da FIA, um acordo estendeu o período para proibição desses recursos eletrônicos. A solução de compromisso encontrada definiu outros aspectos dos regulamentos técnico e esportivo. Apesar de a telemetria box-pista ter sido proibida, a telemetria pista-box será permitida até a última etapa do Mundial, o GP do Japão, dia 12 de outubro. A partir de 2004 estará proibida. Talvez seja a única alteração que, de fato, necessitasse de um espaço de tempo grande para ser adotada. Os carros de Fórmula 1 são monitorados em muitas de suas funções, como motor, transmissão, sistema hidráulico. A telemetria repassa os dados coletados para os técnicos, nos boxes, via ondas de rádio. Essas informações oferecem um raio-x instantâneo do comportamento desses sistemas. Conforme ficou provado semana passada, quando Williams-BMW e Toyota treinaram sem o controle de tração, depois de saberem da sua proibição, estender a permissão para esses recursos, como fez hoje Mosley, só se explica pela força das montadoras. Mosley fez mais concessões: o rádio, proibido pelo pacotão, será usado de novo. A novidade agora é que as conversas entre piloto e equipe serão disponíveis para os canais de rádio e TV. Se houver ordem de equipe, todos ficarão sabendo. O carro-reserva virou inimigo de Mosley, que o proibiu dia 15. De novo o dirigente recuou. Se durante a classificação um piloto se acidenta, por exemplo, poderá usá-lo na corrida, mas largará em último. Vale o mesmo se a prova tiver nova largada por ser interrompida antes de duas voltas completadas. Depois da classificação os carros serão mantidos dentro dos boxes de suas próprias escuderias, funcionando assim como parque-fechado. Não há mais treino de aquecimento (warm-up). Esses mesmos carros serão os que vão largar. O objetivo é evitar que os times mais ricos desenvolvam carros exclusivos para a classificação. A FIA os representantes das equipes vão definir as raras substituições que serão autorizadas, o que será fiscalizado pelos comissários.