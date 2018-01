FIA se reúne com equipes amanhã O presidente da FIA, Max Mosley, lidera nesta quarta-feira em Londres uma reunião com representantes das equipes da Fórmula 1. Pauta do encontro: mudança imediata no regulamento técnico, como corte de vários recursos eletrônicos, a exemplo do controle de tração e sistema automático de largada. O objetivo é reduzir custos.