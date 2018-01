FIA tenta diminuir custos da F-1 O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o inglês Max Mosley, iniciou uma série de encontros com os dirigentes das principais equipes de Fórmula 1 para a elaboração de um pacote de medidas emergenciais que contenham os custos de se disputar a temporada que começa dia 9 de março na Austrália. Segunda-feira Mosley reuniu-se com Jean Todt, diretor-esportivo da Ferrari. A crise financeira que atinge a categoria é maior do que se imagina. "Os times grandes irão sofrer se outros três ou quatro deixarem de existir", afirmou o inglês. A Prost e a Arrows já abandonaram a competição. Mosley quer reunir-se dia 15, em Londres, com os representantes das escuderias dispondo já de uma base de proposta. Eddie Jordan, da Jordan, Paul Stoddart, Minardi, David Richards, BAR, e Peter Sauber, Sauber, sinalizaram o presidente da FIA sobre as dificuldades atuais de se encontrar patrocinadores. Ao mesmo tempo em que a superioridade da Ferrari impõe às equipes investimentos elevados, a fim de se aproximarem da sua performance, a economia vive uma recessão global e os índices de audiência do Mundial na TV estão em queda. "Nós nunca experimentamos um momento tão complicado como este", disse Mosley. Toyota - Os japoneses lançam amanhã, em Paul Ricard, na França, seu modelo 2003. Amanhã também a Sauber faz em Fiorano o primeiro teste do seu novo carro, C22, previsto para ser apresentado oficialmente apenas dia 9 de fevereiro, em Zurique. A Williams já treina em Jerez de la Frontera, Espanha, desde segunda-feira. Hoje a Ferrari, com Luciano Burti e Luca Badoer, juntaram-se à Williams e amanhã é a vez da Renault. As três usam carros de 2002 equipados com componentes dos novos modelos.