FIA vende direitos da F-1 até 2110 A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) cedeu oficialmente, nesta quarta-feira, os direitos de exploração comercial do Campeonato Mundial de Fórmula 1 a Bernie Ecclestone e seus sócios. O contrato entre a entidade e a Slec, a holding que comprou os direitos, é de 100 anos. Esses direitos custaram à Slec US$ 309 milhões, já depositados na conta da FIA, em Genebra. Com o negócio, Max Mosley, presidente da FIA, e Bernie Ecclestone se livraram da perseguição da União Européia (UE), que cobrava da FIA a distinção de funções: a entidade deveria gerir o esporte, enquanto uma empresa concessionária administraria a parte comercial dos eventos da FIA. Foi exatamente o que aconteceu. Ecclestone é sócio minoritário na Slec, com 25 % da holding. Os outros 75% pertencem quase que integralmente ao magnata alemão do ramo de comunicações, Leo Kirch, embora Thomas Haffa, do grupo EM.TV também tenha pequena participação nesses 75% de Kirch. O negócio só pôde ser fechado depois de Leo Kirch ceder na pretensão de transmitir a Fórmula 1 através de TVs a cabo, sua principal fonte de renda. "O acordo entre a FIA e a Slec garante, por escrito, que as transmissões serão sempre por TVs abertas", informa o comunicado da FIA. Uma reunião extraordinária da FIA, nesta terça-feira em Paris, que contou com a presença de Mosley, Ecclestone, Haffa e Dieter Hahn, vice-presidente do grupo Kirch, definiu os termos finais do negócio. O contrato entre FIA e Slec vigorará, porém, apenas a partir de 2010, quando termina o atual compromisso existente entre a própria Slec e a FIA. Para completar a nova face administrativa da Fórmula 1 só falta as montadoras, hoje proprietárias das principais equipes do Mundial, se tornarem sócias na Slec também. "Este é o próximo e adequado passo", afirmou Norbert Haug, diretor da Mercedes, sócia da McLaren. Kirch já ofereceu 25% dos seus 75% à elas e o acordo parece, agora, iminente. A união européia dos fabricantes de veículos de série ameaçou criar um campeonato paralelo se Kirch não desistisse da idéia de transmitir as corridas pelas redes de TV a cabo.