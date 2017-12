Filho de Keke Rosberg causa mal-estar Os jornalistas finlandeses não gostaram nada do que viram neste domingo antes da corrida de Fórmula 1. Nico Kosberg, 17 anos, filho de Keke Rosberg, campeão do mundo de 1982 pela Williams, venceu a corrida de Fórmula BMW disputada em Nurburgring. No pódio, escutou orgulhoso o hino da Finlândia. Quando os jornalistas do seu país foram entrevistá-lo, ouviram: "Desculpe, eu não falo sua língua." Ele domina o francês, porque reside em Mônaco, o alemão, em razão da sua mãe ser alemã, o inglês, idioma falado com o pai, e o italiano, desenvolvido quando corrida num time italiano de kart. "Não compreender o finlandês não dá!", falou um desses jornalistas.