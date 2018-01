Filho de Lauda começa na F-Nissan Começar carreira automobilística aos 21 anos não é ideal para um piloto. Mas o austríaco Mathias Lauda, filho de Niki Lauda, tricampeão da F-1 em 1975 e 1977 com a Ferrari e com a McLaren em 1984, não teve alternativa: seus pais o impediram de correr até que terminasse os estudos. ?Na realidade, não queriam que eu fosse piloto?, afirma Mathias, que está estreando na Fórmula Nissan 2.0. ?Queriam que levasse uma vida normal, de estudante, não de piloto. Minha mãe ficou nervosa, não queria de jeito nenhum me ver correndo, e até hoje não assiste às minhas corridas?, declara o piloto da equipe Epsilon by Graff, que não havia nem testado um kart antes. Leia mais no Jornal da Tarde