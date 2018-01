Filho de Piquet correrá na F-Renault Nelson Ângelo Piquet vai disputar a temporada de F-Renault brasileira. Ele estréia domingo, na segunda etapa do campeonato, em Brasília. Nelsinho, de 16 anos, vai correr pela Gramacho Racing e terá como companheiro de equipe Marcos Gomes, filho do piloto de Stock Car Pedro Gomes. O filho do tricampeão de F-1 Nelson Piquet participará de toda a temporada. No entanto, vai continuar disputando normalmente o Sul-Americano de F-3, porque as datas das duas competições não coincidem. Nelsinho está na liderança da F-3. Ganhou duas das quatro etapas realizadas até agora, obteve um segundo lugar, quatro poles e soma 55 pontos, 10 a mais que o segundo colocado, Zeca Cardoso.