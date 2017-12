Filho de Piquet estréia na Fórmula 3 Nelson Ângelo Piquet, filho do tricampeão de F-1 Nelson Piquet, estréia neste fim de semana na F-3 Sul-Americana e começou bem. Nos primeiros treinos, hoje, no autódromo de Brasília, Nelsinho, de 16 anos, fez o terceiro tempo (1min49s859), a 0s867 do mais rápido, Juliano Moro. O GP será domingo.