Filhos de Nigel Mansell correrão na Champ Car Series

Os filhos do ex-piloto britânico, Nigel Mansell, Greg e Leo, disputarão a próxima temporada a Champ Car, categoria norte-americana de automobilismo, que é dissidente da Fórmula Indy. "Que grande desafio e aventura nós teremos em 2008", disse Nigel Mansell, no site oficial da categoria (http://www.champcaratlantic.com/), nesta quarta-feira. "Uma fantástica série, na qual poderei revisitar alguns incríveis circuitos e ter boas lembranças de quando eu corri num carro da Champ Car. Esta será uma fantástica oportunidade para Leo e Greg", completou. Campeão da Fórmula 1 em 1992, Mansell conquistou o título da Fórmula Indy em 1993, abrindo espaço para pilotos ingleses no mercado norte-americano, o que acontece, neste momento, com seus filhos. Ambos, no entanto, não demonstraram um bom desempenho na Formula 3 Inglesa deste ano. Greg, de 20 anos, terminou a temporada na 10.ª colocação, enquanto Leo, de 22, ficou na 17.ª.