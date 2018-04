Filhos de Schumacher e Adrian Newey serão companheiros na F-4

O alemão Michael Schumacher, maior campeão da Fórmula 1 com sete títulos, e o britânico Adrian Newey, engenheiro-projetista dono de 10 mundiais de construtores, sempre estiveram em lados opostos no automobilismo. Mas a história agora será diferente com os filhos desses gênios da velocidade sendo companheiros na equipe Van Amesdorff.

Mick Schumacher, de 15 anos, e Harrison Newey, 16, são os pilotos escolhidos pela escuderia holandesa para a disputa da F-4 alemã. Os garotos, contudo, não vão disputar todas as corridas lado a lado pelo fato de Harrison também ser o escalado apra a F-4 britânica, a qual dará prioridade.

Como algumas etapas do ano coincidem as datas, Mick não terá Harrison do lado em algumas provas. Mas prometem briga acirrada pelo posto de melhor da Van Amesdorff. É que a equipe costuma revelar pilotos para as categorias maiores. O último foi Max Verstappen, o mais jovem do grid da temporada da Fórmula 1.

Adrian Newey atualmente trabalha na equipe Red Bull, com a qual levou os títulos de 2010 a 2013 de Construtores, mas também se orgulha de ter projetado os carros da Williams (melhor em 1992, 93, 94, 96 e 97) e a McLaren de 1998. Em recuperação de grave acidente quando esquiava, Schumacher foi campeão duas vezes com a Benneton (1994 e 95) e cinco com a Ferrari (entre 2001 e 2004).