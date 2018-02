Finlandês vence Corrida dos Campeões O finlandês Heikki Kovalainen ganhou a Corrida dos Campeões no Stade de France de Paris, vencendo o francês Sebastien Loeb por 2 a 1 na final, no circuito de um quilômetro. Campeão da World Series Nissan 2004, Kovallainen eliminou David Coulthard, Jean Alesi e Michael Schumacher. Loeb passou pelo brasileiro Tony Kanaan, campeão da IRL, Armin Schwarz e Marcus Gronholm. No duelo de campeões do mundo, Michael Schumacher, campeão da F-1, venceu Sebastien Loeb, campeão mundial de rali, por 2 a 1.