Fiscais rejeitam protesto da McLaren Os fiscais do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 não aceitaram o protesto da McLaren e mantiveram o grid de largada para a corrida deste domingo. A equipe inglesa dos pilotos Mika Hakkinen e David Coulthard, sétimo e nono no treino classificatório, reclamou que vários pilotos - inclusive o pole position Juan Pablo Montoya - fizeram o melhor tempo no último minuto, quando o treino estava sob bandeira amarela, por causa de um acidente com a Sauber de Nick Heidfeld.