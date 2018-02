Fisichella aponta Ferrari como grande adversária da Renault O piloto italiano Giancarlo Fisichella, da Renault, afirmou nesta terça-feira que a Ferrari será a principal adversária de sua escuderia na temporada 2007 da Fórmula 1, que começa no dia 18, com o GP da Austrália, no Circuito de Melbourne. "A Ferrari é a principal, mas também temos de nos preocupar com McLaren e BMW Sauber", disse Fisichella, que no começo deste ano foi ´pressionado´ pelos chefes da Renault, que esperam dele um desempenho semelhante ao do espanhol Fernando Alonso, atualmente na McLaren. Apesar dos rivais e da pressão, Fisichella disse que o novo Renault R27 é potencialmente melhor que carro utilizado na temporada passada. "No entanto, temos de ter cautela. É muito otimista aquele que pensa que o carro pode vencer oito corridas na temporada".