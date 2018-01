Fisichella: até com Alonso a Renault iria mal O italiano Giancarlo Fisichella, da Renault, disse nesta quinta-feira no circuito de Sakhir, palco do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, que o fraco início de temporada de sua equipe não se deve à saída do espanhol Fernando Alonso, que agora está na McLaren. "Nosso problema é que precisamos de mais de um segundo por volta e não há pilotos capazes de ganhar um segundo. Fernando é um grande piloto, mas se ele estivesse na equipe a situação seria a mesma", declarou Fisichella. Fisichella é o quinto colocado da classificação com sete pontos, enquanto seu companheiro de equipe, o finlandês Heikki Kovalainen, que chegou em décimo na Austrália e foi oitavo na Malásia.