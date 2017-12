Fisichella correrá na Jordan em 2002 O piloto italiano da Benetton, Giancarlo Fisichella, vai correr pela Jordan na temporada 2002, segundo anúncio feito hoje pela escuderia irlandesa. O dono da equipe, Edie Jordan, explicou que a decisão foi tomada com bastante antecedência para evitar problemas futuros. ?Planejar a temporada com tempo é vital. A estabilidade e a continuidade são as chaves para o êxito?, explicou ele. Com isso, Fisichella, de 28 anos, volta à Jordan, por quem competiu em 1997 e obteve dois pódios: segundo lugar na Bélgica e terceiro no Canadá. Seu compromisso com o time irlandês, como sede em Silverstone, é de três anos. Outro italiano, Jarno Trulli, deverá ir para o seu lugar na Benetton.