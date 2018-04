Fisichella diz que pole na Bélgica é 'como um sonho' Aos 36 anos e com apenas três vitórias na carreira, o italiano Giancarlo Fisichella não escondeu a felicidade neste sábado pela pole conquistada no GP da Bélgica. Com a Force India ainda sem pontuar na temporada, ninguém poderia apostar que a equipe teria um desempenho tão bom em Spa-Francorchamps. Nem mesmo Fisichella. "É ótimo, como um sonho", disse o italiano após conseguir a sua quarta pole na Fórmula 1.