Fisichella diz que Renault evoluiu nos testes no Bahrein Atual bicampeã da Fórmula 1, a Renault está se aproximando de Ferrari e McLaren no acerto dos carros, pelo menos é isso o que pensa o piloto italiano da escuderia, Giancarlo Fisichella. "As coisas foram muito boas para a gente esta semana", disse o piloto após o último teste da pré-temporada, no Bahrein. "Desde o primeiro dia, fizemos bons progressos com o carro. Acho que estamos mais competitivos agora", acrescentou. Porém, Fisichella contou que a equipe ainda precisará de mais ajustes para a primeira prova do ano. "Ainda estamos atrás da Ferrari. Particularmente, eles pareceram muito fortes. A McLaren também está um pouco à frente, e a BMW Sauber é competitiva." A Renault perdeu o bicampeão mundial Fernando Alonso para a McLaren, e o substituiu pelo estreante Heikki Kovalainen. O finlandês foi o segundo mais veloz no último dia de testes, na sexta-feira, atrás de Felipe Massa, da Ferrari. Fisichella foi o terceiro. "Acho que devemos ter o pódio como meta", disse Fisichella sobre o Grande Prêmio da Austrália, que abre a temporada em 18 de março. "A confiabilidade do nosso conjunto é muito boa neste momento e isso pode ser uma grande vantagem nas primeiras corridas."