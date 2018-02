Fisichella é o melhor na Austrália Num dos treinos classificatórios mais confusos das últimas temporadas, o italiano Giancarlo Fisichella, da Renault, conseguiu o melhor tempo, nesta sexta-feira, na primeira sessão classificatória para o GP da Austrália, prova de abertura do Mundial. Com o asfalto ora muito molhado, ora quase seco, Fisichella estava na pista no seu melhor instante, por volta das 13h35 (23h35 de Brasília). Resultado: 1min33s171. Para se ter uma idéia das diferenças entre as condições do treino, Michael Schumacher deixou os boxes longo em seguida a Fisichella e registrou 1min57s931, 18.º tempo, nada menos de 24 segundos e 760 milésimos mais lento que o italiano. Os tempos deste treino serão somados aos da segunda sessão classificatória, programada para as 10 horas do domingo em Melbourne (20 horas deste sábado em Brasília). É a estréia do novo formato de definição do grid da Fórmula 1. Jarno Trulli, da Toyota, ficou em segundo, 1min35s270, e o australiano Mark Webber, Williams, terceiro, 1min36s717. Os brasileiros enfrentaram as dificuldades do piso bastante escorregadio por conta da chuva forte. Rubens Barrichello, Ferrari, terminou em 12.º, com 1min45s481, e Felipe Massa, Sauber, estava na volta lançada quando desabou o dilúvio. O máximo que pôde fazer foi levar o carro de volta para os boxes, já que até na reta estava difícil conduzi-lo. Ficou sem tempo. Confira como ficou a classificação: 1.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault), 1min33s171 2.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min35s270 3.º - Mark Webber (AUS/Williams), 1min36717 4.º - Jacques Villeneuve (CAN/Sauber), 1min36s984 5.º - Christian Klien (AUT/Red Bull), 1min37s486 6.º - David Coulthard (ESC/Red Bull), 1min38s320 7.º - Nick Heidfeld (ALE/Williams), 1min39s717 8.º - Jenson Button (ING/BAR), 1min41s512 9.º - Narain Karthikeyan (IND/Jordan), 1min44s357 10.º - Kimi Raikkonen (FIN/McLaren), 1min44s997 11.º - Juan Pablo Montoya (COL/McLaren), 1min45s325 12.º - Rubens Barrichello(BRA/Ferrari), 1min45481 13.º - Tiago Monteiro (POR/Jordan), 1min46s846 14.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), 1min47s708 15.º - Crystijan Albers (HOL/Minardi), 1min49s230 16.º - Patrick Friesacher (AUT/Minardi), 1min50s864 17.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota), 1min51s495 18.º - Michael Schumacher (ALE/Ferrari), 1min57s931 19.º - Felipe Massa (BRA/Sauber), desistiu. 20.º - Takuma Sato (JAP/BAR), abandonou por acidente.