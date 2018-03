Fisichella é punido com a perda de três posições na largada

O italiano Giancarlo Fisechella, da Force India, foi punido pelos comissários esportivos do Grande Prêmio da Turquia com a perda de três posições no grid de largada por sair dos boxes e entrar na pista antes do permitido, nos treinos livres desta sexta-feira. Fisichella foi o primeiro piloto que entrou na pista na sessão de treinos livres e fez isso quando o sinal ainda estava vermelho, embora tenha mudado para verde cerca de dois segundos depois.