Fisichella em ascensão, Alonso em queda Enquanto Giancarlo Fisichella, da Sauber, experimenta um dos seus melhores momentos na Fórmula 1, depois de ser sexto e quarto nas duas últimas etapas do campeonato, Fernando Alonso já começa a colocar em xeque tudo o que se afirmou dele por conta do seu brilhante trabalho na temporada passada. O italiano voltou a ser candidato a uma das vagas da Williams em 2005. O espanhol já deixa dúvidas na cabeça dos dirigentes da Ferrari sobre se ele é o melhor piloto para suceder Michael Schumacher. No GP da Europa, em Nurburgring, Fisichella teve problemas ainda na pré-classificação com o motor e largou apenas em 19.º. Apesar das limitações grandes do modelo C23 da Sauber, concluiu a corrida em sexto. Na prova de Montreal, domingo, era o 11º no grid e acabou em quarto. Os resultados estão ajudando a Sauber a manter-se na quinta colocação entre os construtores, com 15 pontos, na frente da McLaren. "Nunca escondi que meu sonho é pilotar para a Ferrari. Mas eles não querem piloto italiano lá", diz Fisichella. Perguntado se a certa resistência que há na Fórmula 1 para a contratação de pilotos italianos pode prejudicar sua candidatura na Williams, respondeu: "Sim, pode. Se a Ferrari não nos quer, por que os outros irão aceitar?" Muita gente afirmou em seguida a sua vitória no GP da Hungria de 2003, com Renault, que o asturiano Fernando Alonso, de apenas 22 anos, seria a grande sensação da Fórmula 1 este ano. Os resultados, no entanto, estão contrariando, de novo, toda a lógica. Alonso não é nem metade do piloto do ano passado. Os números falam por si sós. Até o GP do Canadá de 2003, Alonso vencia a concorrência com o companheiro de Renault, Jarno Trulli, por melhores colocações no grid, pelo placar de 5 a 3. E durante as corridas o espanhol era ainda mais eficiente, 6 a 2. Placar - Nas 8 primeiras etapas deste Mundial, também tendo como referência até o GP do Canadá, Trulli reverteu a vantagem com o mesmo placar, 5 a 3, ou seja, largou cinco vezes na frente do espanhol e este apenas três vezes foi mais rápido. Em condição de corrida, Trulli também vence, por 5 a 2. Situação oposta a de 2003. "Falta de sorte, apenas isso", resume Alonso. "No GP de Mônaco fui colocado para fora pelo Ralf Schumacher, em Nurburgring, tive problemas no sistema de direção, no Canadá, domingo, quebrou o semi-eixo", exemplificou Alonso. Ele admite ter cometido apenas um erro: "Foi na classificação para o grid no GP da Malásia. Estava muito rápido e escapei da pista." Teve de largar em 19º." Sobre o 8º lugar na largada no GP da Espanha, usou o mesmo argumento de outros pilotos: "Bem na minha volta lançada o vento me pegou e perdi tempo." O diretor geral da equipe, Flavio Briatore, não isenta totalmente seu piloto de responsabilidade pela má temporada até agora. Constantemente os dois têm sido vistos conversando. Parece bem provável que Briatore lhe esteja tentando mostrar como trabalhar sob a enorme pressão de um companheiro de equipe, Jarno Trulli, que, de repente, dá sinais evidentes de maior maturidade.