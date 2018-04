Fisichella fala em sorte pela pole após atropelar coelho

SPA - Giancarlo Fisichella e a Force Índia estão em festa com a pole position do GP da Bélgica de Fórmula 1. Ele deixou no ar, neste sábado, a forte suspeita de que deseja mesmo é impressionar a Ferrari para substituir o lento Luca Badoer no GP da Itália, em Monza, dia 13.

"Seria um sonho, como foi essa minha pole, mas não fui procurado por ninguém da Ferrari ainda". Ele aponta um fato inusitado como sinal de que o dia seria ótimo: "De manhã atropelei um coelho e meus mecânicos, ingleses, disseram que era sinal de sorte. Estavam certos", disse, rindo.

"Eu não esperava conseguir essa pole! Eu me sentia bem, como num sonho. Eu agora não estou mirando só os pontos, quero mais. Nós temos tudo para terminar bem", conta o italiano sobre o desempenho de seu carro na pista.

De concreto, a Force India utiliza parte do equipamento da McLaren e os avanços que fizeram Lewis Hamilton reagir no Mundial estão agora no carro de Fisichella e seu companheiro, Adrian Sutil, 11.º no grid - quase conseguiu chegar ao Q3, a última sessão.