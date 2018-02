Fisichella faz a pole no GP da Austrália O piloto italiano Giancarlo Fisichella, da Renault, conquistou neste sábado a pole position do GP da Austrália, primeira prova da temporada 2005 de Fórmula 1, que acontece logo mais à meia-noite. Na somatória dos tempos, Fisichella marcou 3:01.460 e larga na frente na primeira fila seguido de seu compatriota Jarno Trulli, da Toyota. O brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, sai em 11º. O alemão Michael Schumacher, da Ferrari, e o japonês Takuma Sato, da BAR, trocaram de motor e largam entre os últimos. O brasileiro Felipe Massa não realizou o treinou e larga na última fila. Confira o grid de largada do GP da Austrália: 1) Giancarlo Fisichella (ITA) - Renault - 3:01.460 2) Jarno Trulli (ITA) - Toyota -- 3:04.429 3) Mark Webber (AUS) - Williams - 3:04.966 4) Jacques Villeneuve (CAN) - Sauber - 3:06.846 5) David Coulthard (ESC) - Cosworth - 3:07.212 6) Christian Klien (AUT) - Cosworth - 3:07.477 7) Nick Heidfeld (ALE) - Williams - 3:09.030 8) Jenson Button (ING) - BAR-Honda - 3:12.128 9) Juan Pablo Montoya (COL) - McLaren - 3:14.645 10) Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren - 3:15.558 11) Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - 3:16.822 12) Narain Karthikeyan (IND) - Jordan - 3:17.092 13) Fernando Alonso (ESP) - Renault - 3:17.466 14) Tiago Monteiro (POR) - Jordan - 3:20.329 15) Ralf Schumacher (ALE) - Toyota - 3:22.717 16) Patrick Friesacher (AUT) - Minardi - 3:28.363 17) Christijan Albers (HOL) - Minardi - 1:49.230 18) Michael Schumacher (ALE) - Ferrari - 1:57.931 Última Fila: 19) Felipe Massa (BRA) - Sauber - sem tempo 20) Takuma Sato (JAP) - BAR-Honda - sem tempo