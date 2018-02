Fisichella faz o melhor tempo nos treinos da F-1 em Jerez O piloto italiano Giancarlo Fisichella realizou nesta quarta-feira o melhor tempo do dia nos treinos da Fórmula 1 no Circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, ao marcar a mais rápida de suas 114 voltas em 1min20s193. Nesta temporada, a Renault aposta todas as suas fichas em Fisichella, que assumiu a condição de piloto número um com a saída do bicampeão Fernando Alonso, que foi para a McLaren. Fisichella esteve mais um vez no comando do modelo R27, que será utilizado ao longo deste ano - vale lembrar que esse veículo ainda não é o oficial, que será apresentado na próxima quarta. As cores devem ser diferentes. Além da Renault, mais duas equipes estiveram na pista. Destaque para a Super Aguri, a pior do todas no ano passado, que registrou o segundo tempo da sessão com o inglês Anthony Davidson. Treinos desta quarta em Jerez: 1.º Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1min20s193 (114 voltas) 2.º Anthony Davidson (ING/Super Aguri) - 1min20s266 (113) 3.º Kazuki Nakajima (JAP/Williams) - 1min20s393 (139) 4.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min20s617 (43)