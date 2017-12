Fisichella perde carteira de motorista Piloto da Fórmula 1, o italiano Giancarlo Fisichella foi punido por excesso de velocidade e perdeu sua carteira de motorista. Ele acabou flagrado pela polícia dirigindo a 148 km/h numa zona de máxima permitida de 60 km/h, no domingo, em Roma, na Itália. ?Eu estava correndo de volta para casa porque nossa babá ligou dizendo que nosso filho estava com febre alta?, justificou Fisichella. ?Mas peço desculpas e estrou pronto a pagar pelo erro que cometi.? Com a Renault, Fisichella conseguiu vencer uma prova na temporada deste ano da Fórmula 1 - foi justamente a primeira, na Austrália - e terminou o campeonato em 5º lugar. Em 2006, ele permanece na equipe, ao lado do espanhol Fernando Alonso, o atual campeão da categoria.